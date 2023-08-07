Королева Мария Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
17.03.1879 ст.
Дочь: Мухина Мария Васильева
Отец ребёнка: Королев Василий Иванов
Шарапова, Московский уезд, Московская губерния
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_1269/ стр. 172
Бракосочетание
Неизвестно
2-ой брак
Смерть
Неизвестно