Королева Мария Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королева Мария Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ФМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1879 ст.

Дочь: Мухина Мария Васильева

Отец ребёнка: Королев Василий Иванов

Шарапова, Московский уезд, Московская губерния
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_1269/ стр. 172
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Королев Василий Иванов

2-ой брак
Смерть
Неизвестно
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