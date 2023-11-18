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Афонина Мария Варламовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Варлаам

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Афонин Василий Никитович

Отец ребёнка: Афонин Никита Сергеевич

Губаревка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Переехал в Москву
Рождение ребёнка
20.05.1900

Сын: Афонин Константин Никитович

Отец ребёнка: Афонин Никита Сергеевич

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.09.1902

Сын: Афонин Александр Никитович

Отец ребёнка: Афонин Никита Сергеевич

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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