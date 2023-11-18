Афонина Мария Варламовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Варлаам
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Афонин Никита Сергеевич
Губаревка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Переехал в Москву
Рождение ребёнка
20.05.1900
Сын: Афонин Константин Никитович
Отец ребёнка: Афонин Никита Сергеевич
Рождение ребёнка
23.09.1902
Сын: Афонин Александр Никитович
Отец ребёнка: Афонин Никита Сергеевич
Смерть
Неизвестно