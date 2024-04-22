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Афонин Никита Сергеевич

Место рождения

Губаревка, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Афонин Сергей

Мать: Афонина Мать

Губаревка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Афонин Василий Никитович

Мать ребёнка: Афонина Мария Варламовна

Губаревка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Переехал в Москву
Рождение ребёнка
20.05.1900

Сын: Афонин Константин Никитович

Мать ребёнка: Афонина Мария Варламовна

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.09.1902

Сын: Афонин Александр Никитович

Мать ребёнка: Афонина Мария Варламовна

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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