Афонин Никита Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Афонин Сергей
Мать: Афонина Мать
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Афонина Мария Варламовна
Переехал в Москву
Рождение ребёнка
20.05.1900
Сын: Афонин Константин Никитович
Мать ребёнка: Афонина Мария Варламовна
Рождение ребёнка
23.09.1902
Сын: Афонин Александр Никитович
Мать ребёнка: Афонина Мария Варламовна
Смерть
Неизвестно