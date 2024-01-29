Вагина Агафья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вагина Агафья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вагина Шура (Александра ?)

Отец ребёнка: Вагин Петр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вагина Аганя

Отец ребёнка: Вагин Петр Иванович

Рождение ребёнка
25.04.1913

Дочь: Антонова (Вагина) Мария Петровна

Отец ребёнка: Вагин Петр Иванович

Рождение ребёнка
10.08.1921

Дочь: Вагина Полина Петровна

Отец ребёнка: Вагин Петр Иванович

Рождение ребёнка
03.06.1932

Дочь: Хомякова Надежда Петровна

Отец ребёнка: Вагин Петр Иванович

Смерть
Неизвестно

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