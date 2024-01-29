Вагина Агафья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вагина Шура (Александра ?)
Отец ребёнка: Вагин Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вагина Аганя
Отец ребёнка: Вагин Петр Иванович
Рождение ребёнка
25.04.1913
Дочь: Антонова (Вагина) Мария Петровна
Отец ребёнка: Вагин Петр Иванович
Рождение ребёнка
10.08.1921
Дочь: Вагина Полина Петровна
Отец ребёнка: Вагин Петр Иванович
Рождение ребёнка
03.06.1932
Дочь: Хомякова Надежда Петровна
Отец ребёнка: Вагин Петр Иванович
Смерть
Неизвестно