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Хомякова Надежда Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1932

Дата смерти

16.10.2021

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1932

Отец: Вагин Петр Иванович

Мать: Вагина Агафья Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хомяков Илья Федорович

Рождение ребёнка
01.01.1958

Сын: Хомяков Павел Ильич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
13.02.1962

Сын: Хомяков Петр Ильич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
16.10.2021

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