Хомякова Надежда Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1932
Дата смерти16.10.2021
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1932
Отец: Вагин Петр Иванович
Мать: Вагина Агафья Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1958
Сын: Хомяков Павел Ильич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.02.1962
Сын: Хомяков Петр Ильич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
16.10.2021