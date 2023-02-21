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Советкина Анна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1861

Отец: Семен Герасимов

Мать: Дарья Петрова

Бракосочетание
04.02.1883 ст.

Муж: Советкин Максим Ильич

Рождение ребёнка
27.09.1884 ст.

Сын: Советкин Петр Максимович

Отец ребёнка: Советкин Максим Ильич

Большая Каменка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.12.1886 ст.

Сын: Советкин Василий Максимович

Отец ребёнка: Советкин Максим Ильич

Рождение ребёнка
22.11.1890 ст.

Сын: Советкин Николай Максимович

Отец ребёнка: Советкин Максим Ильич

Большая Каменка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.05.1899

Сын: Советкин Георгий Максимович

Отец ребёнка: Советкин Максим Ильич

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васенева Александра Максимовна

Отец ребёнка: Советкин Максим Ильич

Смерть
Неизвестно
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