Советкина Анна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1861
Отец: Семен Герасимов
Мать: Дарья Петрова
Бракосочетание
04.02.1883 ст.
Рождение ребёнка
27.09.1884 ст.
Отец ребёнка: Советкин Максим Ильич
Рождение ребёнка
20.12.1886 ст.
Сын: Советкин Василий Максимович
Отец ребёнка: Советкин Максим Ильич
Рождение ребёнка
22.11.1890 ст.
Сын: Советкин Николай Максимович
Отец ребёнка: Советкин Максим Ильич
Рождение ребёнка
15.05.1899
Сын: Советкин Георгий Максимович
Отец ребёнка: Советкин Максим Ильич
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васенева Александра Максимовна
Отец ребёнка: Советкин Максим Ильич
Смерть
Неизвестно