Гриценко Павел Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Отец: Гриценко Петр Игнатьевич
Мать: не указана
запись о рождении не найдена, отец предположительный по восприемнику
Рождение ребёнка
08.07.1853 ст.
Мать ребёнка: Гриценко Татьяна Моисеевна
Шабалинов, Чернігівська область
1853 Ф. 0679, о. 0012, д. 0552 Шабалинов Казак Шабалиновский Павел Петров Гриценко и законная жена его Татьяна Моисеева восп. Казак Шабалиновский Демьян Игнатьев Гриценко
Смерть
Неизвестно