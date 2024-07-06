Гриценко Павел Петрович Около 1834 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гриценко Павел Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1814 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: Гриценко Петр Игнатьевич

Мать: не указана

запись о рождении не найдена, отец предположительный по восприемнику
Рождение ребёнка
08.07.1853 ст.

Сын: Гриценко Федор Павлович

Мать ребёнка: Гриценко Татьяна Моисеевна

Шабалинов, Чернігівська область
1853 Ф. 0679, о. 0012, д. 0552 Шабалинов Казак Шабалиновский Павел Петров Гриценко и законная жена его Татьяна Моисеева восп. Казак Шабалиновский Демьян Игнатьев Гриценко
Смерть
Неизвестно

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