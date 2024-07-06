Гриценко Татьяна Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.07.1853 ст.
Отец ребёнка: Гриценко Павел Петрович
Шабалинов, Чернігівська область
1853 Ф. 0679, о. 0012, д. 0552 Шабалинов Казак Шабалиновский Павел Петров Гриценко и законная жена его Татьяна Моисеева восп. Казак Шабалиновский Демьян Игнатьев Гриценко
Смерть
Неизвестно