Гриценко Татьяна Моисеевна Около 1830 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гриценко Татьяна Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.07.1853 ст.

Сын: Гриценко Федор Павлович

Отец ребёнка: Гриценко Павел Петрович

Шабалинов, Чернігівська область
1853 Ф. 0679, о. 0012, д. 0552 Шабалинов Казак Шабалиновский Павел Петров Гриценко и законная жена его Татьяна Моисеева восп. Казак Шабалиновский Демьян Игнатьев Гриценко
Смерть
Неизвестно

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