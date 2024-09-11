Дубровский Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смерти03.07.1823 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Дубровский Иван
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
03.07.1823 ст.
Причина смерти: от поноса | № 12. 3 июля 1823 г. умер крестьянина Ивана Дубровского сын Петр меньше года от поноса Пленка # 007470255 кадр 602