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Дубровский Петр Иванович

Место рождения

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

03.07.1823 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

1794 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Дубровский Иван

Мать: Дубровская Анна Яковлевна

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Место жительства
Неизвестно
Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
03.07.1823 ст.
Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Причина смерти: от поноса | № 12. 3 июля 1823 г. умер крестьянина Ивана Дубровского сын Петр меньше года от поноса Пленка # 007470255 кадр 602

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