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Дубровская Анна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

20.02.1864 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубровский Иван

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Добрынина (Дубровская) Феодосья Ивановна

Отец ребёнка: Дубровский Иван

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
25.03.1819 ст.

Дочь: Дубровская (Дубровская) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Дубровский Иван

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
25 марта 1819 г. рождена, крещена 31. Деревни Верхней Почитанки крестьянин Иван Дубровский дочь Мария Пленка # 007470254 кадр 715
Рождение ребёнка
24.08.1820 ст.

Дочь: Дубровская (Дубровская) Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Дубровский Иван

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
№ 53. 24 августа 1820 г. рождена, крещена 24. Деревни Верхней Почитанки крестьянин Иван Дубровский дочь Любовь Пленка # 007470254 кадр 988
Рождение ребёнка
1822

Сын: Дубровский Петр Иванович

Отец ребёнка: Дубровский Иван

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
20.08.1824 ст.

Сын: Дубровский Андриан Иванович

Отец ребёнка: Дубровский Иван

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
№ 83. 20 августа 1824 г. рожден. Деревни Верхняя Почитанка кре-стьянина Ивана Дубровский сын Андриан Пленка # 007470255 кадр 1063
Рождение ребёнка
27.02.1827 ст.

Сын: Дубровский Василий Иванович

Отец ребёнка: Дубровский Иван

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
№ 25. 27 февраля 1827 г. рожден, 1 марта крещен. Деревни Верхняя Почитанка крестьянин Ивана Дубровский сын Василий. Пленка # 007470256 кадр 25
Рождение ребёнка
27.08.1830 ст.

Сын: Дубровский Александр Иванович

Отец ребёнка: Дубровский Иван

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
20.02.1864 ст.
Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
№ 6. 20 февраля 1864 г. умерла, погребена 22. Села Верхне-Почитанского крестьянская вдова Анна Яковлева Дубровская 70 лет ГА-КемО Ф. 60 Оп. 2 Д. 10 с. 25об | Госархив Кемеровской области (МК) | Метрич... Показать все

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