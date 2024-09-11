Дубровская Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смерти20.02.1864 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дубровский Иван
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Добрынина (Дубровская) Феодосья Ивановна
Отец ребёнка: Дубровский Иван
Рождение ребёнка
25.03.1819 ст.
Дочь: Дубровская (Дубровская) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Дубровский Иван
25 марта 1819 г. рождена, крещена 31. Деревни Верхней Почитанки крестьянин Иван Дубровский дочь Мария Пленка # 007470254 кадр 715
Рождение ребёнка
24.08.1820 ст.
Дочь: Дубровская (Дубровская) Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Дубровский Иван
№ 53. 24 августа 1820 г. рождена, крещена 24. Деревни Верхней Почитанки крестьянин Иван Дубровский дочь Любовь Пленка # 007470254 кадр 988
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Дубровский Иван
Рождение ребёнка
20.08.1824 ст.
Сын: Дубровский Андриан Иванович
Отец ребёнка: Дубровский Иван
№ 83. 20 августа 1824 г. рожден. Деревни Верхняя Почитанка кре-стьянина Ивана Дубровский сын Андриан Пленка # 007470255 кадр 1063
Рождение ребёнка
27.02.1827 ст.
Сын: Дубровский Василий Иванович
Отец ребёнка: Дубровский Иван
№ 25. 27 февраля 1827 г. рожден, 1 марта крещен. Деревни Верхняя Почитанка крестьянин Ивана Дубровский сын Василий. Пленка # 007470256 кадр 25
Рождение ребёнка
27.08.1830 ст.
Сын: Дубровский Александр Иванович
Отец ребёнка: Дубровский Иван
Смерть
20.02.1864 ст.
№ 6. 20 февраля 1864 г. умерла, погребена 22. Села Верхне-Почитанского крестьянская вдова Анна Яковлева Дубровская 70 лет ГА-КемО Ф. 60 Оп. 2 Д. 10 с. 25об | Госархив Кемеровской области (МК) | Метрич... Показать все