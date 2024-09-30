Барндык (Ханнолайнен) Вальборга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барндык (Ханнолайнен) Вальборга Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.11.1901

Муж: Барндык Иван Адамович

Рождение ребёнка
11.10.1902

Сын: Барндык Адам Иванович

Отец ребёнка: Барндык Иван Адамович

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.03.1906

Дочь: Райккерус (Барндык) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Барндык Иван Адамович

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.03.1911

Сын: Барндык Николай Иванович

Отец ребёнка: Барндык Иван Адамович

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
21.06.1913

Сын: Барндык Иван Иванович

Отец ребёнка: Барндык Иван Адамович

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
06.06.1924

Дочь: (Барндык) Хильма Ивановна

Отец ребёнка: Барндык Иван Адамович

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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