Барндык (Ханнолайнен) Вальборга Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.11.1901
Рождение ребёнка
11.10.1902
Отец ребёнка: Барндык Иван Адамович
Рождение ребёнка
11.03.1906
Дочь: Райккерус (Барндык) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Барндык Иван Адамович
Рождение ребёнка
11.03.1911
Отец ребёнка: Барндык Иван Адамович
Рождение ребёнка
21.06.1913
Отец ребёнка: Барндык Иван Адамович
Рождение ребёнка
06.06.1924
Дочь: (Барндык) Хильма Ивановна
Отец ребёнка: Барндык Иван Адамович
Смерть
Неизвестно