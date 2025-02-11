(Обалина) Арина Степанова
женский, родилась 1849, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
умерла Неизвестно
МатьАвдотья Лазарева1831 г.р.
ОтецОбалин Степан Филиппов1823 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Обалин Степан Филиппов
Мать: Авдотья Лазарева
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
1858
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно