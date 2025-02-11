(Обалина) Арина Степанова 1849 — найти родственников по фамилии на Familio

(Обалина) Арина Степанова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1849, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

умерла Неизвестно

Мать
Авдотья Лазарева1831 г.р.
Отец
Обалин Степан Филиппов1823 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Обалин Степан Филиппов

Мать: Авдотья Лазарева

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Место жительства
1858
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

3 семья

Смерть
Неизвестно

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