Авдотья Лазарева
женский, родилась 1831
умерла Неизвестно
Супруги
Обалин Степан Филиппов1823 г.р.
Дети
(Обалина) Арина Степанова1849 г.р.
Обалин Иван Степанов1850 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Обалина) Арина Степанова
Отец ребёнка: Обалин Степан Филиппов
Рождение ребёнка
1850
Сын: Обалин Иван Степанов
Отец ребёнка: Обалин Степан Филиппов
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Обалина) Надежда Степанова
Отец ребёнка: Обалин Степан Филиппов
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно