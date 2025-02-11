Авдотья Лазарева 1831 — найти родственников по фамилии на Familio

Авдотья Лазарева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1831

умерла Неизвестно

Супруги
Обалин Степан Филиппов1823 г.р.
Дети
(Обалина) Арина Степанова1849 г.р.
Обалин Иван Степанов1850 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обалин Степан Филиппов

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Обалина) Арина Степанова

Отец ребёнка: Обалин Степан Филиппов

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1850

Сын: Обалин Иван Степанов

Отец ребёнка: Обалин Степан Филиппов

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Обалина) Надежда Степанова

Отец ребёнка: Обалин Степан Филиппов

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Место жительства
1858
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

3 семья

Смерть
Неизвестно

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