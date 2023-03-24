Pesonen (Pesonen) Maria Antintytär
Место рожденияKiekua, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Дата рождения16.02.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1862
Рождение ребёнка
23.04.1884
Дочь: (Pesonen) Susanna Mikontytär
Отец ребёнка: Pesonen Mikko Matinpoika
Рождение ребёнка
01.05.1887
Сын: Pesonen Juhana Mikonpoika
Отец ребёнка: Pesonen Mikko Matinpoika
Рождение ребёнка
11.05.1892
Отец ребёнка: Pesonen Mikko Matinpoika
Смерть
Неизвестно