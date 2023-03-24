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Pesonen (Pesonen) Maria Antintytär

Место рождения

Kiekua, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя

Дата рождения

16.02.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1862

Отец: Pesonen Antti Juhonpoika

Мать: Pesonen (Könönen) Liisa Mikontytär

Рождение ребёнка
23.04.1884

Дочь: (Pesonen) Susanna Mikontytär

Отец ребёнка: Pesonen Mikko Matinpoika

Рождение ребёнка
01.05.1887

Сын: Pesonen Juhana Mikonpoika

Отец ребёнка: Pesonen Mikko Matinpoika

Рождение ребёнка
11.05.1892

Сын: Pesonen Matti Mikonpoika

Отец ребёнка: Pesonen Mikko Matinpoika

Смерть
Неизвестно

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