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Тюменев Тахир
Тюменев Тахир
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.12.1959
Дата смерти
?.03.1999
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Минибаева (Тюменева) Маршида
1918 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1959
Отец: не указан
Мать:
Минибаева Маршида
Смерть
?.03.1999
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