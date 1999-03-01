Тюменев Тахир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюменев Тахир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1959

Дата смерти

?.03.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1918 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1959

Отец: не указан

Мать: Минибаева Маршида

Смерть
?.03.1999
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