Chromińska (Rozbicka) Marianna Emilia Eleonora 01.02.1840 — найти родственников по фамилии на Familio
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Chromińska (Rozbicka) Marianna Emilia Eleonora

Место рождения

ChlewiskaŻeliszew akt 13/1840

Дата рождения

01.02.1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1840

Отец: Rozbicki Sylwester

Мать: Rozbicka (Łada) Aleksandra

ChlewiskaŻeliszew akt 13/1840
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Chromińska) Aleksandra

Отец ребёнка: Chromiński Jan

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Chromińska) Marianna

Отец ребёнка: Chromiński Jan

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Słodownik (Chromińska) Józefa

Отец ребёнка: Chromiński Jan

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Chromiński Jan

Отец ребёнка: Chromiński Jan

Бракосочетание
01.05.1864

Муж: Chromiński Jan

Wierzbno/Kałuszyn akt 3/1864
Смерть
Неизвестно

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