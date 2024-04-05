Chromińska (Rozbicka) Marianna Emilia Eleonora
Место рожденияChlewiskaŻeliszew akt 13/1840
Дата рождения01.02.1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1840
Отец: Rozbicki Sylwester
ChlewiskaŻeliszew akt 13/1840
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Chromińska) Aleksandra
Отец ребёнка: Chromiński Jan
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Chromińska) Marianna
Отец ребёнка: Chromiński Jan
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Słodownik (Chromińska) Józefa
Отец ребёнка: Chromiński Jan
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Chromiński Jan
Отец ребёнка: Chromiński Jan
Бракосочетание
01.05.1864
Муж: Chromiński Jan
Wierzbno/Kałuszyn akt 3/1864
Смерть
Неизвестно