Кадица Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.09.1949
Сын: Кадица Семён Александрович
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кадица Мария Александровна
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кадица Михаил Александрович
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кадица Антон Александрович
Мать ребёнка: Мария
Смерть
Неизвестно