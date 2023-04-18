Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кадица Мария Александровна
Отец ребёнка: Кадица Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кадица Михаил Александрович
Отец ребёнка: Кадица Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кадица Антон Александрович
Отец ребёнка: Кадица Александр
Рождение ребёнка
14.09.1949
Сын: Кадица Семён Александрович
Отец ребёнка: Кадица Александр