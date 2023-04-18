Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кадица Мария Александровна

Отец ребёнка: Кадица Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кадица Михаил Александрович

Отец ребёнка: Кадица Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кадица Антон Александрович

Отец ребёнка: Кадица Александр

Рождение ребёнка
14.09.1949

Сын: Кадица Семён Александрович

Отец ребёнка: Кадица Александр

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