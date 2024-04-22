Вересова-Цветкова (Шахова) Евлалия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вересова-Цветкова (Шахова) Евлалия Петровна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

24.07.1905 ст.

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1905 ст.

Отец: Шахов Петр Илиодорович

Мать: Шахова Мария Сергеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1920

Муж: Вересов Пантелеймон Матвеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1938

Муж: Цветков Григорий Александрович

Рождение ребёнка
1940

Сын: Цветков Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Цветков Григорий Александрович

Место жительства
03.03.1944
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Вернулась из эвакуации.
Смерть
1968
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