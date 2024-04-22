Вересова-Цветкова (Шахова) Евлалия Петровна
Место рождения
Дата рождения24.07.1905 ст.
Дата смерти1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1905 ст.
Отец: Шахов Петр Илиодорович
Мать: Шахова Мария Сергеевна
Бракосочетание
Около 1920
Бракосочетание
Около 1938
Рождение ребёнка
1940
Сын: Цветков Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Цветков Григорий Александрович
Место жительства
03.03.1944
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Вернулась из эвакуации.
Смерть
1968