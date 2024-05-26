Васильева (Бусыгина) Роза Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1957
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васильев Алексей
Рождение ребёнка
03.10.1978
Дочь: Дьяконова (Васильева) Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Васильев Алексей
Рождение ребёнка
09.04.1988
Дочь: Грацилева (Васильева) Алёна Алексеевна
Отец ребёнка: Васильев Алексей