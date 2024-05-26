Васильева (Бусыгина) Роза Ефимовна 04.04.1957 — найти родственников по фамилии на Familio
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Васильева (Бусыгина) Роза Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1957

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1957

Отец: Бусыгин (Ханнанов) Ефим (Канафи) Ильясович

Мать: Бусыгина (Гарипова) Валентина (Варида) Каримовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Алексей

Рождение ребёнка
03.10.1978

Дочь: Дьяконова (Васильева) Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Васильев Алексей

Рождение ребёнка
09.04.1988

Дочь: Грацилева (Васильева) Алёна Алексеевна

Отец ребёнка: Васильев Алексей

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