Васильев Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.10.1978
Дочь: Дьяконова (Васильева) Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Васильева (Бусыгина) Роза Ефимовна
Рождение ребёнка
09.04.1988
Дочь: Грацилева (Васильева) Алёна Алексеевна
Мать ребёнка: Васильева (Бусыгина) Роза Ефимовна