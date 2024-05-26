Васильев Алексей 04.07.1954 — найти родственников по фамилии на Familio
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Васильев Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева (Бусыгина) Роза Ефимовна

Рождение ребёнка
03.10.1978

Дочь: Дьяконова (Васильева) Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Васильева (Бусыгина) Роза Ефимовна

Рождение ребёнка
09.04.1988

Дочь: Грацилева (Васильева) Алёна Алексеевна

Мать ребёнка: Васильева (Бусыгина) Роза Ефимовна

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