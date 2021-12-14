Наливайко (Фурса) Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Фурса Андрей Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Михайлусова (Наливайко) Вера Михайловна
Отец ребёнка: Наливайко Михаил Петрович
Дмитриевка, Богучарский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно