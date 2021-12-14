Наливайко (Фурса) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наливайко (Фурса) Мария Андреевна

Место рождения

Михайловка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Фурса Андрей Алексеевич

Мать: не указана

Михайловка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наливайко Михаил Петрович

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Михайлусова (Наливайко) Вера Михайловна

Отец ребёнка: Наливайко Михаил Петрович

Дмитриевка, Богучарский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно

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