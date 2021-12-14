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Фурса Андрей Алексеевич

Место рождения

Михайловка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Фурса Алексей Евстафьевич

Мать: Фурса Васса

Михайловка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фурса Прасковья Павловна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Фурса Анна Андреевна

Мать ребёнка: Фурса Прасковья Павловна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Наливайко (Фурса) Мария Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Михайловка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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