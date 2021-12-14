Фурса Андрей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Фурса Алексей Евстафьевич
Мать: Фурса Васса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фурса Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Фурса Анна Андреевна
Мать ребёнка: Фурса Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Наливайко (Фурса) Мария Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно