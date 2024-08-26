Кокушкин Дмитрий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения17.10.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1878 ст.
ГАНО (Нижний Новгород) Ф.570. Оп.10. Д.672 стр.20об
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кукушкин Геннадий Дмитриевич
Мать ребёнка: Кокушкина (Мокеева Неточно) Ксения Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кукушкина Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Кокушкина (Мокеева Неточно) Ксения Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.05.1901 ст.
Сын: Кокушкин Константин Дмитриевич
Мать ребёнка: Кокушкина (Мокеева Неточно) Ксения Степановна
ГАНО. Д-156, оп.1, д.716_стр14
Рождение ребёнка
27.05.1902 ст.
Дочь: Кокунова (Кукушкина) Федосья Дмитриевна
Мать ребёнка: Кокушкина (Мокеева Неточно) Ксения Степановна
ГАНО. Д-156, оп.1, д.717_стр17
Смерть
Неизвестно