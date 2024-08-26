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Кокушкин Дмитрий Алексеевич

Место рождения

Щедровка, Вадский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

17.10.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1878 ст.

Отец: Кокушкин Алексей Иоакинфович

Мать: Кукушкина (Самсонова) Мария Фроловна (Флоровна)

Щедровка, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
ГАНО (Нижний Новгород) Ф.570. Оп.10. Д.672 стр.20об
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кукушкин Геннадий Дмитриевич

Мать ребёнка: Кокушкина (Мокеева Неточно) Ксения Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кукушкина Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Кокушкина (Мокеева Неточно) Ксения Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокушкина (Мокеева Неточно) Ксения Степановна

Рождение ребёнка
16.05.1901 ст.

Сын: Кокушкин Константин Дмитриевич

Мать ребёнка: Кокушкина (Мокеева Неточно) Ксения Степановна

Татчиха, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
ГАНО. Д-156, оп.1, д.716_стр14
Рождение ребёнка
27.05.1902 ст.

Дочь: Кокунова (Кукушкина) Федосья Дмитриевна

Мать ребёнка: Кокушкина (Мокеева Неточно) Ксения Степановна

Татчиха, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
ГАНО. Д-156, оп.1, д.717_стр17
Смерть
Неизвестно

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