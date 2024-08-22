Кокушкина (Мокеева Неточно) Ксения Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кукушкин Геннадий Дмитриевич
Отец ребёнка: Кокушкин Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кукушкина Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Кокушкин Дмитрий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.05.1901 ст.
Сын: Кокушкин Константин Дмитриевич
Отец ребёнка: Кокушкин Дмитрий Алексеевич
ГАНО. Д-156, оп.1, д.716_стр14
Рождение ребёнка
27.05.1902 ст.
Дочь: Кокунова (Кукушкина) Федосья Дмитриевна
Отец ребёнка: Кокушкин Дмитрий Алексеевич
ГАНО. Д-156, оп.1, д.717_стр17
Смерть
Неизвестно