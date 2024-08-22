Кокушкина (Мокеева Неточно) Ксения Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокушкина (Мокеева Неточно) Ксения Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кукушкин Геннадий Дмитриевич

Отец ребёнка: Кокушкин Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кукушкина Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Кокушкин Дмитрий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокушкин Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
16.05.1901 ст.

Сын: Кокушкин Константин Дмитриевич

Отец ребёнка: Кокушкин Дмитрий Алексеевич

Татчиха, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
ГАНО. Д-156, оп.1, д.716_стр14
Рождение ребёнка
27.05.1902 ст.

Дочь: Кокунова (Кукушкина) Федосья Дмитриевна

Отец ребёнка: Кокушкин Дмитрий Алексеевич

Татчиха, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
ГАНО. Д-156, оп.1, д.717_стр17
Смерть
Неизвестно

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