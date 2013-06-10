Мальгин Михаил Александрович
Место рождения
Дата рождения13.04.1953
Дата смерти10.06.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1953
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мальгина (Мальгина) Галина Михаиловна
Мать ребёнка: (Мальгина) ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Мальгина) ?
Развод
Неизвестно
Жена: (Мальгина) ?
Рождение ребёнка
10.06.1973
Сын: Мальгин Геннадий Михайлович
Мать ребёнка: (Мальгина) ?
Смерть
10.06.2013
Большой Камыш, Ирбитское, Свердловская область
могила в б.камыше