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Мальгин Михаил Александрович

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Место рождения

Ирбит, город Ирбит, Свердловская область

Дата рождения

13.04.1953

Дата смерти

10.06.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1953

Отец: Мальгин Александр Петрович

Мать: Мальгина (Мальгина) Мария Яковлевна

Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мальгина (Мальгина) Галина Михаиловна

Мать ребёнка: (Мальгина) ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Мальгина) ?

Развод
Неизвестно

Жена: (Мальгина) ?

Рождение ребёнка
10.06.1973

Сын: Мальгин Геннадий Михайлович

Мать ребёнка: (Мальгина) ?

Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Смерть
10.06.2013
Большой Камыш, Ирбитское, Свердловская область
могила в б.камыше

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