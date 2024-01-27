Богданов (Bogdanoff) Агафон Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов (Bogdanoff) Агафон Терентьевич

Место рождения

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Богданов (bogdanoff) Терентий Емельянович

Мать: Богданова Мария

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1870

Сын: Богданов (bogdanoff) Николай Агафонович

Мать ребёнка: Богданова Екатерина

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова Екатерина

Смерть
Неизвестно
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