Богданов (Bogdanoff) Агафон Терентьевич
Место рожденияселение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1839
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1870
Сын: Богданов (bogdanoff) Николай Агафонович
Мать ребёнка: Богданова Екатерина
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Богданова Екатерина
Смерть
Неизвестно