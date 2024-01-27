Богданова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогданова Екатерина

Богданова Екатерина

Место рождения

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1839 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1870

Сын: Богданов (bogdanoff) Николай Агафонович

Отец ребёнка: Богданов (bogdanoff) Агафон Терентьевич

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов (bogdanoff) Агафон Терентьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close