Богданова Екатерина
Место рожденияселение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1870
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно