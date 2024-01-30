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Пешков Александр Яков

Место рождения

Цурухайтуй

Дата рождения

Около ?.04.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.04.1835

Отец: Пешков Яков Никитин

Мать: Пешкова Акилина Ивановна

Цурухайтуй
Рождение ребёнка
10.11.1861

Дочь: Пешкова Екатерина Александра

Мать ребёнка: Пешкова Ольга Андрея

Рождение ребёнка
10.10.1864

Сын: Пешков Иаков Александра

Мать ребёнка: Пешкова Ольга Андрея

Бракосочетание
16.02.1869

Жена: Пешкова Васса Филипповна

Второй брак для жениха запись 7 жениху 33, невесте 30 Поручители - по жениху зауряд-хорунжий Даниил Пешков, казак Андрей Пешков, по невесте - родной брат Петр Перебоев
Рождение ребёнка
30.12.1869 ст.

Дочь: Марионилла Александровна

Мать ребёнка: Пешкова Васса Филипповна

Цурухайтуй
запись 1 от 1 января 1870 Восприемники - казак Петр Филиппович Перебоев, зауряд-есаула Александра Пешкова дочь девица Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пешкова Ольга Андрея

Смерть
Неизвестно
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