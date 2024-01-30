Пешков Александр Яков
Место рожденияЦурухайтуй
Дата рожденияОколо ?.04.1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.04.1835
Отец: Пешков Яков Никитин
Мать: Пешкова Акилина Ивановна
Цурухайтуй
Рождение ребёнка
10.11.1861
Дочь: Пешкова Екатерина Александра
Мать ребёнка: Пешкова Ольга Андрея
Рождение ребёнка
10.10.1864
Мать ребёнка: Пешкова Ольга Андрея
Бракосочетание
16.02.1869
Жена: Пешкова Васса Филипповна
Второй брак для жениха запись 7 жениху 33, невесте 30 Поручители - по жениху зауряд-хорунжий Даниил Пешков, казак Андрей Пешков, по невесте - родной брат Петр Перебоев
Рождение ребёнка
30.12.1869 ст.
Дочь: Марионилла Александровна
Мать ребёнка: Пешкова Васса Филипповна
Цурухайтуй
запись 1 от 1 января 1870 Восприемники - казак Петр Филиппович Перебоев, зауряд-есаула Александра Пешкова дочь девица Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пешкова Ольга Андрея
Смерть
Неизвестно