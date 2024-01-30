Пешкова (Перебоева) Васса Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пешкова (Перебоева) Васса Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1835 г.р.

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.02.1869

Муж: Пешков Александр Яков

Второй брак для жениха запись 7 жениху 33, невесте 30 Поручители - по жениху зауряд-хорунжий Даниил Пешков, казак Андрей Пешков, по невесте - родной брат Петр Перебоев
Рождение ребёнка
30.12.1869 ст.

Дочь: Марионилла Александровна

Отец ребёнка: Пешков Александр Яков

Цурухайтуй
запись 1 от 1 января 1870 Восприемники - казак Петр Филиппович Перебоев, зауряд-есаула Александра Пешкова дочь девица Анастасия
Смерть
Неизвестно
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