Пешкова (Перебоева) Васса Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Бракосочетание
16.02.1869
Второй брак для жениха запись 7 жениху 33, невесте 30 Поручители - по жениху зауряд-хорунжий Даниил Пешков, казак Андрей Пешков, по невесте - родной брат Петр Перебоев
Рождение ребёнка
30.12.1869 ст.
Дочь: Марионилла Александровна
Отец ребёнка: Пешков Александр Яков
Цурухайтуй
запись 1 от 1 января 1870 Восприемники - казак Петр Филиппович Перебоев, зауряд-есаула Александра Пешкова дочь девица Анастасия
Смерть
Неизвестно