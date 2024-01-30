Пешкова (Паргачевски) Акилина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пешкова (Паргачевски) Акилина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1791 г.р.

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Пешков Иван Якова

Отец ребёнка: Пешков Яков Никитин

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Мунгалова Наталья Яковлевна

Отец ребёнка: Пешков Яков Никитин

Рождение ребёнка
09.05.1832

Дочь: Александра Якова

Отец ребёнка: Пешков Яков Никитин

Рождение ребёнка
Около ?.04.1835

Сын: Пешков Александр Яков

Отец ребёнка: Пешков Яков Никитин

Цурухайтуй
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пешков Яков Никитин

Смерть
Неизвестно
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