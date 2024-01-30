Пешкова (Паргачевски) Акилина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Пешков Иван Якова
Отец ребёнка: Пешков Яков Никитин
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Мунгалова Наталья Яковлевна
Отец ребёнка: Пешков Яков Никитин
Рождение ребёнка
09.05.1832
Дочь: Александра Якова
Отец ребёнка: Пешков Яков Никитин
Рождение ребёнка
Около ?.04.1835
Отец ребёнка: Пешков Яков Никитин
Цурухайтуй
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пешков Яков Никитин
Смерть
Неизвестно