Мунгалова (Пешкова) Наталья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мунгалова (Пешкова) Наталья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: Пешков Яков Никитин

Мать: Пешкова Акилина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Параскева Филлипова

Отец ребёнка: Мунгалов Филипп Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Мунгалов Александр Филлипов

Отец ребёнка: Мунгалов Филипп Григорьевич

Рождение ребёнка
20.03.1857

Дочь: Дария Филлипова

Отец ребёнка: Мунгалов Филипп Григорьевич

Рождение ребёнка
25.05.1867

Сын: Мунгалов Митрофан Филиппа

Отец ребёнка: Мунгалов Филипп Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мунгалов Филипп Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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