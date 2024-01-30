Мунгалова (Пешкова) Наталья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец: Пешков Яков Никитин
Мать: Пешкова Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Параскева Филлипова
Отец ребёнка: Мунгалов Филипп Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Мунгалов Александр Филлипов
Отец ребёнка: Мунгалов Филипп Григорьевич
Рождение ребёнка
20.03.1857
Дочь: Дария Филлипова
Отец ребёнка: Мунгалов Филипп Григорьевич
Рождение ребёнка
25.05.1867
Сын: Мунгалов Митрофан Филиппа
Отец ребёнка: Мунгалов Филипп Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно