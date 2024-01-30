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Мунгалов Филипп Григорьевич

Место рождения

Цурухайтуй

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Цурухайтуй
Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Параскева Филлипова

Мать ребёнка: Мунгалова Наталья Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Мунгалов Александр Филлипов

Мать ребёнка: Мунгалова Наталья Яковлевна

Рождение ребёнка
20.03.1857

Дочь: Дария Филлипова

Мать ребёнка: Мунгалова Наталья Яковлевна

Рождение ребёнка
25.05.1867

Сын: Мунгалов Митрофан Филиппа

Мать ребёнка: Мунгалова Наталья Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мунгалова Наталья Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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