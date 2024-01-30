Мунгалов Филипп Григорьевич
Место рожденияЦурухайтуй
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Параскева Филлипова
Мать ребёнка: Мунгалова Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Мунгалов Александр Филлипов
Мать ребёнка: Мунгалова Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
20.03.1857
Дочь: Дария Филлипова
Мать ребёнка: Мунгалова Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
25.05.1867
Сын: Мунгалов Митрофан Филиппа
Мать ребёнка: Мунгалова Наталья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно