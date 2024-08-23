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Яков Николаевич

Место рождения

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Около 1728

Дата смерти

После 26.06.1782

Пол

Мужской

Отец

Около 1700 г.р.

Мать

Около 1712 г.р.

Жена

Около 1724 г.р.

Дети

Около 1744 г.р.
Около 1749 г.р.
Около 1754 г.р.
Около 1757 г.р.
Около 1761 г.р.
Около 1767 г.р.

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СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728

Отец: Николай Яковлевич

Мать: Дарья Максимовна

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
Неизвестно
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
До 1744

Жена: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Естифей Яковлевич

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Потап Яковлевич

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Ирина Яковлевна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около ?.01.1761

Дочь: Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Сергей Яковлевич

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
После 26.06.1782

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