Яков Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1728
Дата смертиПосле 26.06.1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728
Отец: Николай Яковлевич
Мать: Дарья Максимовна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 1744
Жена: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1744
Сын: Естифей Яковлевич
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1749
Сын: Потап Яковлевич
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Ирина Яковлевна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около ?.01.1761
Дочь: Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Сергей Яковлевич
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Смерть
После 26.06.1782