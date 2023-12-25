Кузнецова -- Агафия Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова -- Агафия Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Яков Афанасьевич

Рождение ребёнка
20.07.1861

Дочь: Кузнецова Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Кузнецов Яков Афанасьевич

Рождение ребёнка
05.09.1863

Сын: Кузнецов Автоном Яковлевич

Отец ребёнка: Кузнецов Яков Афанасьевич

Смерть
Неизвестно

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