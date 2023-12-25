Кузнецова -- Агафия Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.07.1861
Дочь: Кузнецова Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Кузнецов Яков Афанасьевич
Рождение ребёнка
05.09.1863
Сын: Кузнецов Автоном Яковлевич
Отец ребёнка: Кузнецов Яков Афанасьевич
Смерть
Неизвестно