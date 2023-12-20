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Кузнецов Яков Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

томской инвалидной команды
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова -- Агафия Григорьева

Рождение ребёнка
20.07.1861

Дочь: Кузнецова Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Кузнецова -- Агафия Григорьева

Рождение ребёнка
05.09.1863

Сын: Кузнецов Автоном Яковлевич

Мать ребёнка: Кузнецова -- Агафия Григорьева

Смерть
Неизвестно

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