Кузнецов Яков Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
томской инвалидной команды
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.07.1861
Дочь: Кузнецова Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Кузнецова -- Агафия Григорьева
Рождение ребёнка
05.09.1863
Сын: Кузнецов Автоном Яковлевич
Мать ребёнка: Кузнецова -- Агафия Григорьева
Смерть
Неизвестно