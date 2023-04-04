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Троян Алентий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1720 г.р.

Мать

Дети

Около 1778 г.р.
Около 1781 г.р.
Около 1784 г.р.
Около 1786 г.р.
Около 1794 г.р.
1796 г.р.

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Троян Федор

Мать: Параскева (Ирина Ефимовна)

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Троян Калинник

Мать ребёнка: Троян Агафья Ивановна

Кроты, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Улияна

Мать ребёнка: Троян Агафья Ивановна

Кроты, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Пелагия

Мать ребёнка: Троян Агафья Ивановна

Кроты, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Троян Ничипор

Мать ребёнка: Троян Агафья Ивановна

Кроты, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Мелания

Мать ребёнка: Троян Агафья Ивановна

Кроты, Полтавська область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Троян Устин

Мать ребёнка: Троян Агафья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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