Троян Алентий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Троян Федор
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Троян Калинник
Мать ребёнка: Троян Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Улияна
Мать ребёнка: Троян Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Пелагия
Мать ребёнка: Троян Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Троян Ничипор
Мать ребёнка: Троян Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Мелания
Мать ребёнка: Троян Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1796
Сын: Троян Устин
Мать ребёнка: Троян Агафья Ивановна
Смерть
Неизвестно