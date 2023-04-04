Троян Агафья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Троян Калинник
Отец ребёнка: Троян Алентий
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Улияна
Отец ребёнка: Троян Алентий
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Пелагия
Отец ребёнка: Троян Алентий
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Троян Ничипор
Отец ребёнка: Троян Алентий
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Мелания
Отец ребёнка: Троян Алентий
Рождение ребёнка
1796
Сын: Троян Устин
Отец ребёнка: Троян Алентий
Смерть
Неизвестно