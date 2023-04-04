Троян Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТроян Агафья Ивановна

Троян Агафья Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1778 г.р.
Около 1781 г.р.
Около 1784 г.р.
Около 1786 г.р.
Около 1794 г.р.
1796 г.р.

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Троян Калинник

Отец ребёнка: Троян Алентий

Кроты, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Улияна

Отец ребёнка: Троян Алентий

Кроты, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Пелагия

Отец ребёнка: Троян Алентий

Кроты, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Троян Ничипор

Отец ребёнка: Троян Алентий

Кроты, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Мелания

Отец ребёнка: Троян Алентий

Кроты, Полтавська область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Троян Устин

Отец ребёнка: Троян Алентий

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close