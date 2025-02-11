Ефим Ильин 1789 — найти родственников по фамилии на Familio

Ефим Ильин

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1789, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Евдокия1766 г.р.
Отец
Илья Кондратьев1760 г.р.
Супруги
Мария1793 г.р.
Дети
Вяргизов Ефим Ефимов / Яков Ефимов1812 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Илья Кондратьев

Мать: Евдокия

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Рождение ребёнка
1812

Сын: Вяргизов Ефим Ефимов / Яков Ефимов

Мать ребёнка: Мария

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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