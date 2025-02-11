Ефим Ильин
мужской, родился 1789, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьЕвдокия1766 г.р.
ОтецИлья Кондратьев1760 г.р.
Супруги
Мария1793 г.р.
Дети
Вяргизов Ефим Ефимов / Яков Ефимов1812 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Илья Кондратьев
Мать: Евдокия
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Рождение ребёнка
1812
Сын: Вяргизов Ефим Ефимов / Яков Ефимов
Мать ребёнка: Мария
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно