Илья Кондратьев 1760 — найти родственников по фамилии на Familio

Илья Кондратьев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1760, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1832, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Супруги
Евдокия1766 г.р.
Дети
Ефим Ильин1789 г.р.
Василий Ильин1797 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия

Рождение ребёнка
1789

Сын: Ефим Ильин

Мать ребёнка: Евдокия

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1797

Сын: Василий Ильин

Мать ребёнка: Евдокия

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1802

Сын: Тимофей Ильин

Мать ребёнка: Евдокия

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1832
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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