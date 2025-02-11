Илья Кондратьев
мужской, родился 1760, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1832, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Супруги
Евдокия1766 г.р.
Дети
Ефим Ильин1789 г.р.
Василий Ильин1797 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия
Рождение ребёнка
1789
Сын: Ефим Ильин
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
1797
Сын: Василий Ильин
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
1802
Сын: Тимофей Ильин
Мать ребёнка: Евдокия
Смерть
1832