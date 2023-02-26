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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Балин Михаил Стефанов
д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Балин Михаил Стефанов
д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1793
Сын: Балин Леон Михайлов
Отец ребёнка: Балин Михаил Стефанов
д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Балин Михаил Стефанов
д.Коплище Поречского уезда Смоленской губ.