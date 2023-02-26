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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Балин Стефан Михайлов

Отец ребёнка: Балин Михаил Стефанов

д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1790

Сын: Балин Гавриил Михайлов

Отец ребёнка: Балин Михаил Стефанов

д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1793

Сын: Балин Леон Михайлов

Отец ребёнка: Балин Михаил Стефанов

д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1800

Сын: Балин Анисим Михайлов

Отец ребёнка: Балин Михаил Стефанов

д.Коплище Поречского уезда Смоленской губ.
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