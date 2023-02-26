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Балин Михаил Стефанов

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Место рождения

д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1747

Дата смерти

1802

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1780

Сын: Балин Стефан Михайлов

Мать ребёнка: ?

д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1790

Сын: Балин Гавриил Михайлов

Мать ребёнка: ?

д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1793

Сын: Балин Леон Михайлов

Мать ребёнка: ?

д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1800

Сын: Балин Анисим Михайлов

Мать ребёнка: ?

д.Коплище Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
1802
д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
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