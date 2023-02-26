Балин Михаил Стефанов
Место рожденияд.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1747
Дата смерти1802
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: ?
д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: ?
д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1793
Сын: Балин Леон Михайлов
Мать ребёнка: ?
д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: ?
д.Коплище Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
1802
д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.