Курылева (Самарина) Дарья 2 Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курылева (Самарина) Дарья 2 Макаровна

Место рождения

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Самарин Макар Никифорович

Мать: Самарина Татьяна Михайловна

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
09.06.1869 ст.

Муж: Курылев Терентий Петрович

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1870 ст.

Сын: Курылев Николай Терентьевич

Отец ребёнка: Курылев Терентий Петрович

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Курылева Агафья Терентьевна

Отец ребёнка: Курылев Терентий Петрович

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Курылева Домникия Терентьевна

Отец ребёнка: Курылев Терентий Петрович

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1876

Сын: Курылев Трифон Терентьевич

Отец ребёнка: Курылев Терентий Петрович

Рождение ребёнка
1881

Сын: Курылев Никифор Терентьевич

Отец ребёнка: Курылев Терентий Петрович

Смерть
Неизвестно
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