Курылева (Самарина) Дарья 2 Макаровна
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Бракосочетание
09.06.1869 ст.
Рождение ребёнка
1870 ст.
Сын: Курылев Николай Терентьевич
Отец ребёнка: Курылев Терентий Петрович
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Курылева Агафья Терентьевна
Отец ребёнка: Курылев Терентий Петрович
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Курылева Домникия Терентьевна
Отец ребёнка: Курылев Терентий Петрович
Рождение ребёнка
1876
Сын: Курылев Трифон Терентьевич
Отец ребёнка: Курылев Терентий Петрович
Рождение ребёнка
1881
Сын: Курылев Никифор Терентьевич
Отец ребёнка: Курылев Терентий Петрович
Смерть
Неизвестно