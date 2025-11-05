Караваев Сергей
мужской, родился Неизвестно
Супруги
Караваева (Дубенскова) ЛюбовьНеизвестно г.р.
Дети
Караваев ОлегНеизвестно г.р.
Караваев СергейНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Караваев Олег
Мать ребёнка: Караваева (Дубенскова) Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Караваев Сергей
Мать ребёнка: Караваева (Дубенскова) Любовь