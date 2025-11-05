Караваева (Дубенскова) Любовь
женский, родилась Неизвестно
ОтецДубенсков АлексейНеизвестно г.р.
МатьДубенскова МарияНеизвестно г.р.
Супруги
Караваев СергейНеизвестно г.р.
Дети
Караваев ОлегНеизвестно г.р.
Караваев СергейНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дубенсков Алексей
Мать: Дубенскова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Караваев Олег
Отец ребёнка: Караваев Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Караваев Сергей
Отец ребёнка: Караваев Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Караваев Сергей