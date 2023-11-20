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Черняев Анатолий Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1977

Сын: Черняев Алексей Анатольевич

Мать ребёнка: Мишина Валентина Антоновна

Рождение ребёнка
18.10.1977

Сын: Черняев Алексей Анатольевич

Мать ребёнка: Мишина Валентина Антоновна

Рождение ребёнка
18.10.1977

Сын: Черняев Антон Анатольевич

Мать ребёнка: Мишина Валентина Антоновна

Смерть
Неизвестно

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