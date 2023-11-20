Мишина Валентина Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1977
Сын: Черняев Алексей Анатольевич
Отец ребёнка: Черняев Анатолий Анатольевич
Рождение ребёнка
18.10.1977
Сын: Черняев Алексей Анатольевич
Отец ребёнка: Черняев Анатолий Анатольевич
Рождение ребёнка
18.10.1977
Сын: Черняев Антон Анатольевич
Отец ребёнка: Черняев Анатолий Анатольевич