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Мишина Валентина Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1949

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1977

Сын: Черняев Алексей Анатольевич

Отец ребёнка: Черняев Анатолий Анатольевич

Рождение ребёнка
18.10.1977

Сын: Черняев Алексей Анатольевич

Отец ребёнка: Черняев Анатолий Анатольевич

Рождение ребёнка
18.10.1977

Сын: Черняев Антон Анатольевич

Отец ребёнка: Черняев Анатолий Анатольевич

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