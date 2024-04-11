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Барндык Андрей Энгельбертович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1817

Отец: Барндык Энгельберт Абрамович

Мать: Барндык Анна Иосифовна

Бракосочетание
?.10.1839

Жена: Барндык Устинья Ивановна

Рождение ребёнка
15.09.1840

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: Барндык Устинья Ивановна

Рождение ребёнка
16.03.1843

Сын: Барндык Иван Андреевич

Мать ребёнка: Барндык Устинья Ивановна

Рождение ребёнка
26.11.1846

Сын: Барндык Иосиф Андреевич

Мать ребёнка: Барндык Устинья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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