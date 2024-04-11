Барндык Андрей Энгельбертович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1817
Бракосочетание
?.10.1839
Жена: Барндык Устинья Ивановна
Рождение ребёнка
15.09.1840
Дочь: Анна Андреевна
Мать ребёнка: Барндык Устинья Ивановна
Рождение ребёнка
16.03.1843
Мать ребёнка: Барндык Устинья Ивановна
Рождение ребёнка
26.11.1846
Мать ребёнка: Барндык Устинья Ивановна
Смерть
Неизвестно