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Барндык Иосиф Андреевич

Место рождения

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

26.11.1846

Дата смерти

02.03.1912

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1846

Отец: Барндык Андрей Энгельбертович

Мать: Барндык (Ряттё) Устинья Ивановна

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
29.06.1871

Жена: Барндык (Барндык) Мария Андреевна

Рождение ребёнка
08.06.1876

Сын: Барндык Александр Иосифович

Мать ребёнка: Барндык (Барндык) Мария Андреевна

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
10.07.1879

Сын: Барндык Петр Иосифович

Мать ребёнка: Барндык (Барндык) Мария Андреевна

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
02.03.1912
Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Причина смерти: Порок сердца

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