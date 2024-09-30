Барндык Иосиф Андреевич
Место рождения
Дата рождения26.11.1846
Дата смерти02.03.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1846
Бракосочетание
29.06.1871
Рождение ребёнка
08.06.1876
Сын: Барндык Александр Иосифович
Мать ребёнка: Барндык (Барндык) Мария Андреевна
Рождение ребёнка
10.07.1879
Мать ребёнка: Барндык (Барндык) Мария Андреевна
Смерть
02.03.1912
Причина смерти: Порок сердца