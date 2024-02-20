Корсунова Ефросинья Ананьевна
Место рожденияРоссия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Рождение ребёнка
Около 1915
Сын: Корсунов Алексей Александрович
Отец ребёнка: Корсунов Александр Макарович
Бракосочетание
До 1915
Россия Кубанская обл.Ладожский р-н х.Неелинский
Рождение ребёнка
Около 1918
Сын: Корсунов Иван Александрович
Отец ребёнка: Корсунов Александр Макарович
Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Бракосочетание
После 1919
Россия Кубанская обл Братский с/с х.Согласный
Рождение ребёнка
1940
Отец ребёнка: Сыкерцыш Иосиф Степанович
СССР Краснодарский кр.,Усть-Лабинский р-н х.Согласный
Смерть
Неизвестно