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Корсунова Ефросинья Ананьевна

Место рождения

Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Корсунов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Корсунов Александр Макарович

Бракосочетание
До 1915

Муж: Корсунов Александр Макарович

Россия Кубанская обл.Ладожский р-н х.Неелинский
Рождение ребёнка
Около 1918

Сын: Корсунов Иван Александрович

Отец ребёнка: Корсунов Александр Макарович

Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Бракосочетание
После 1919

Муж: Сыкерцыш Иосиф Степанович

Россия Кубанская обл Братский с/с х.Согласный
Рождение ребёнка
1940

Сын: Сыкерцыш Федор Иосифович

Отец ребёнка: Сыкерцыш Иосиф Степанович

СССР Краснодарский кр.,Усть-Лабинский р-н х.Согласный
Смерть
Неизвестно
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